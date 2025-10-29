معلومات سعر Wrapped M (WM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 2.2 24 ساعة مرتفع $ 2.29 عالية طوال الوقت $ 2.96 أدنى سعر $ 0.363505 تغير السعر (1 ساعة) +0.64% تغير السعر (1يوم) +3.31% تغير السعر (7 أيام) +4.03%

سعر Wrapped M (WM) في الوقت الحقيقي هو $2.29. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WM بين أدنى سعر $ 2.2 وأعلى سعر $ 2.29، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWM على الإطلاق هو $ 2.96، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.363505.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WM +0.64% على مدار الساعة الماضية، +3.31% على مدار 24 ساعة، و +4.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped M (WM)

القيمة السوقية $ 2.27M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.27M إمداد دورة التداول 994.57K إجمالي العرض 994,569.8485954972

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped M هي $ 2.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WM يبلغ 994.57K، مع إجمالي عرض 994569.8485954972. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.27M.