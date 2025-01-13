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سعر WOWswap (WOW) المباشر لليوم هو USD 0.071608 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.02K . يتم تحديث سعر WOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WOWswap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.11 - تغيير سعر WOWswap خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 656.67K

أداء سعر WOWswap (WOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WOWswap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WOWswap مقابل USD هو $ -0.0046008498 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WOWswap مقابل USD هو $ +0.0184241440 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WOWswap مقابل USD هو $ -0.0004425729674359 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.05% 30 يوم $ -0.0046008498 -6.42% 60 يوم $ +0.0184241440 +25.73% 90 يوم $ -0.0004425729674359 -0.61%

تحليل سعر WOWswap (WOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WOWswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.071605$ 0.071605 $ 0.071605 24 ساعة مرتفع $ 0.071669$ 0.071669 $ 0.071669 عالية طوال الوقت $ 70.0$ 70.0 $ 70.0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) -5.84%

معلومات سوق WOWswap (WOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: