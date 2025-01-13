سعر WOWswap (WOW)
سعر WOWswap (WOW) المباشر لليوم هو USD 0.071608. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.02K. يتم تحديث سعر WOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WOWswap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.11
- تغيير سعر WOWswap خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 656.67K
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خلال اليوم، كان سعر WOWswap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WOWswap مقابل USD هو $ -0.0046008498 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WOWswap مقابل USD هو $ +0.0184241440 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WOWswap مقابل USD هو $ -0.0004425729674359 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.05%
|30 يوم
|$ -0.0046008498
|-6.42%
|60 يوم
|$ +0.0184241440
|+25.73%
|90 يوم
|$ -0.0004425729674359
|-0.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر WOWswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.05%
-5.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WOWswap is a decentralized leveraged trading protocol that runs on top of Pancakeswap DEX based on Binance Smart Chain. With WowSwap traders can buy and sell their favorite tokens with up to 5X leverage by borrowing extra BNB from the lending pool. Liquidity providers can supply BNB to the lending pool and receive interest paid by the traders.
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