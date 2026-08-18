سعر Valora اليوم

السعر المباشر لمشروع Valora (VALORA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 31.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VALORA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VALORA.

يحتل Valora حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,952.14، مع عرض متداول قدره 903.71M VALORA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VALORA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VALORA بمقدار -0.27% خلال الساعة الماضية و-49.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Valora (VALORA)

القيمة السوقية $ 10.95K$ 10.95K $ 10.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.06K$ 12.06K $ 12.06K إمداد دورة التداول 903.71M 903.71M 903.71M إجمالي العرض 995,377,441.902144 995,377,441.902144 995,377,441.902144

القيمة السوقية الحالية لـ Valora هي $ 10.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VALORA يبلغ 903.71M، مع إجمالي عرض 995377441.902144. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.06K.