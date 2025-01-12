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سعر Undead Blocks (UNDEAD) المباشر لليوم هو USD 0.00295257 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.62K . يتم تحديث سعر UNDEAD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Undead Blocks الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.56K - تغيير سعر Undead Blocks خلال اليوم هو +1.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.00M

أداء سعر Undead Blocks (UNDEAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Undead Blocks مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Undead Blocks مقابل USD هو $ -0.0005293060 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Undead Blocks مقابل USD هو $ -0.0022934049 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Undead Blocks مقابل USD هو $ -0.025923433609514565 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.49% 30 يوم $ -0.0005293060 -17.92% 60 يوم $ -0.0022934049 -77.67% 90 يوم $ -0.025923433609514565 -89.77%

تحليل سعر Undead Blocks (UNDEAD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Undead Blocks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00290763$ 0.00290763 $ 0.00290763 24 ساعة مرتفع $ 0.00297283$ 0.00297283 $ 0.00297283 عالية طوال الوقت $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 تغير السعر (1 ساعة) -0.62% تغير السعر (1يوم) +1.49% تغير السعر (7 أيام) -19.74%

معلومات سوق Undead Blocks (UNDEAD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: