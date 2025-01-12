سعر Undead Blocks (UNDEAD)
سعر Undead Blocks (UNDEAD) المباشر لليوم هو USD 0.00295257. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.62K. يتم تحديث سعر UNDEAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Undead Blocks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 126.56K
- تغيير سعر Undead Blocks خلال اليوم هو +1.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.00M
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خلال اليوم، كان سعر Undead Blocks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Undead Blocks مقابل USD هو $ -0.0005293060 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Undead Blocks مقابل USD هو $ -0.0022934049 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Undead Blocks مقابل USD هو $ -0.025923433609514565 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.49%
|30 يوم
|$ -0.0005293060
|-17.92%
|60 يوم
|$ -0.0022934049
|-77.67%
|90 يوم
|$ -0.025923433609514565
|-89.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Undead Blocks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
+1.49%
-19.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Undead Blocks is a play-to-earn multiplayer FPS zombie survival crypto game. Players can fight their way through hordes of zombies using special NFT weapons & earn ZBUX, the Undead Blocks reward currency, as they progress through easter-egg filled maps. Undead Blocks has over 140 unique weapons & explosives already created. Full game launching in Q3 2022. ‘Zombies’ have been a popular video game & movie theme for over 2 decades. FPS games like Call of Duty attract players from all over the world because of their nice graphics & fun gameplay. We have morphed zombies & FPS with a touch of play-to-earn so users can enjoy an addictive round-based p2e zombie game, beta playable on PC & Mac coming in May 2022, with full game launching in Q3, 2022. Wagyu Games has been developing the Undead Blocks game since August 2021. The level design, character design & animations, weapon mechanics, and all 140 weapon variations are complete. The team is now hard at work optimizing the map to be compatible with as many devices as possible, including low-spec pc’s etc. "
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