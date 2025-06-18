سعر TAOHash (SN14)
سعر TAOHash (SN14) المباشر لليوم هو USD 27.64. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.93M. يتم تحديث سعر SN14 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TAOHash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TAOHash خلال اليوم هو -6.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.26M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SN14 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SN14.
خلال اليوم، كان سعر TAOHash مقابل USD هو $ -1.93443117163693 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TAOHash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TAOHash مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TAOHash مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.93443117163693
|-6.54%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TAOHash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.45%
-6.54%
-34.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس TAOHash (SN14) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SN14 والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SN14 إلى VND
₫727,346.6
|1 SN14 إلى AUD
A$42.5656
|1 SN14 إلى GBP
￡20.4536
|1 SN14 إلى EUR
€23.7704
|1 SN14 إلى USD
$27.64
|1 SN14 إلى MYR
RM117.1936
|1 SN14 إلى TRY
₺1,092.3328
|1 SN14 إلى JPY
¥4,013.8808
|1 SN14 إلى RUB
₽2,169.4636
|1 SN14 إلى INR
₹2,387.8196
|1 SN14 إلى IDR
Rp453,114.6816
|1 SN14 إلى KRW
₩37,914.8936
|1 SN14 إلى PHP
₱1,569.952
|1 SN14 إلى EGP
￡E.1,385.3168
|1 SN14 إلى BRL
R$151.7436
|1 SN14 إلى CAD
C$37.5904
|1 SN14 إلى BDT
৳3,378.7136
|1 SN14 إلى NGN
₦42,654.048
|1 SN14 إلى UAH
₴1,147.8892
|1 SN14 إلى VES
Bs2,819.28
|1 SN14 إلى PKR
Rs7,829.8592
|1 SN14 إلى KZT
₸14,336.0388
|1 SN14 إلى THB
฿901.6168
|1 SN14 إلى TWD
NT$816.2092
|1 SN14 إلى AED
د.إ101.4388
|1 SN14 إلى CHF
Fr22.3884
|1 SN14 إلى HKD
HK$216.6976
|1 SN14 إلى MAD
.د.م251.8004
|1 SN14 إلى MXN
$525.16