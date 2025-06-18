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سعر TAOHash (SN14) المباشر لليوم هو USD 27.64 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.93M . يتم تحديث سعر SN14 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TAOHash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر TAOHash خلال اليوم هو -6.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.26M

أداء سعر TAOHash (SN14) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TAOHash مقابل USD هو $ -1.93443117163693 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TAOHash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TAOHash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TAOHash مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.93443117163693 -6.54% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TAOHash (SN14)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TAOHash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 26.47$ 26.47 $ 26.47 24 ساعة مرتفع $ 30.01$ 30.01 $ 30.01 عالية طوال الوقت $ 45.73$ 45.73 $ 45.73 تغير السعر (1 ساعة) -1.45% تغير السعر (1يوم) -6.54% تغير السعر (7 أيام) -34.32%

معلومات سوق TAOHash (SN14)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: