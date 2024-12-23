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سعر sUSDa (SUSDA) المباشر لليوم هو USD 1.035 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.33M . يتم تحديث سعر SUSDA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق sUSDa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.81K - تغيير سعر sUSDa خلال اليوم هو +1.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 34.15M

أداء سعر sUSDa (SUSDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر sUSDa مقابل USD هو $ +0.01853911 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر sUSDa مقابل USD هو $ +0.0197662230 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر sUSDa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر sUSDa مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01853911 +1.82% 30 يوم $ +0.0197662230 +1.91% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر sUSDa (SUSDA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر sUSDa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 24 ساعة مرتفع $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 عالية طوال الوقت $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.82% تغير السعر (7 أيام) +0.79%

معلومات سوق sUSDa (SUSDA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: