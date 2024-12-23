سعر sUSDa (SUSDA)
سعر sUSDa (SUSDA) المباشر لليوم هو USD 1.035. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.33M. يتم تحديث سعر SUSDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sUSDa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.81K
- تغيير سعر sUSDa خلال اليوم هو +1.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 34.15M
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خلال اليوم، كان سعر sUSDa مقابل USD هو $ +0.01853911 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sUSDa مقابل USD هو $ +0.0197662230 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sUSDa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sUSDa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01853911
|+1.82%
|30 يوم
|$ +0.0197662230
|+1.91%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر sUSDa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.82%
+0.79%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems.
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€0.98325
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$1.035
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RM4.64715
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₺36.42165
|1 SUSDA إلى JPY
¥162.0189
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₽106.38765
|1 SUSDA إلى INR
₹87.94395
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Rp16,693.54605
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₱60.651
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₦1,602.1593
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₸541.31535
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