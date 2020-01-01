توكنوميكس sUSDa (SUSDA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول sUSDa (SUSDA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات sUSDa (SUSDA) Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems. الموقع الرسمي: https://www.avalonfinance.xyz/ اشتر SUSDA الآن!

توكنوميكس sUSDa (SUSDA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار sUSDa (SUSDA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 78.74M $ 78.74M $ 78.74M إجمالي العرض: $ 78.02M $ 78.02M $ 78.02M العرض المتداول: $ 78.02M $ 78.02M $ 78.02M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 78.74M $ 78.74M $ 78.74M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.071 $ 1.071 $ 1.071 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.984449 $ 0.984449 $ 0.984449 السعر الحالي: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 معرفة المزيد عن سعر sUSDa (SUSDA)

توكنوميكس sUSDa (SUSDA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس sUSDa (SUSDA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUSDA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUSDA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUSDA، استكشف السعر المباشر لتوكن SUSDA!

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