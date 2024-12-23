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سعر Stick (STICK) المباشر لليوم هو USD 0.00113276 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.01M . يتم تحديث سعر STICK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stick الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.18K - تغيير سعر Stick خلال اليوم هو -10.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 888.89M

أداء سعر Stick (STICK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stick مقابل USD هو $ -0.000131443864471987 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stick مقابل USD هو $ -0.0007355996 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stick مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stick مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000131443864471987 -10.39% 30 يوم $ -0.0007355996 -64.93% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Stick (STICK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stick: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00113442$ 0.00113442 $ 0.00113442 24 ساعة مرتفع $ 0.00129102$ 0.00129102 $ 0.00129102 عالية طوال الوقت $ 0.00472907$ 0.00472907 $ 0.00472907 تغير السعر (1 ساعة) -0.89% تغير السعر (1يوم) -10.39% تغير السعر (7 أيام) -30.35%

معلومات سوق Stick (STICK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: