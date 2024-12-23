سعر Stick (STICK)
سعر Stick (STICK) المباشر لليوم هو USD 0.00113276. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.01M. يتم تحديث سعر STICK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stick الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.18K
- تغيير سعر Stick خلال اليوم هو -10.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 888.89M
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خلال اليوم، كان سعر Stick مقابل USD هو $ -0.000131443864471987 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stick مقابل USD هو $ -0.0007355996 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stick مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stick مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000131443864471987
|-10.39%
|30 يوم
|$ -0.0007355996
|-64.93%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stick: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.89%
-10.39%
-30.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Just a friendly AVAX stick figure memecoin on Avalanche Launched on Bellum Exchange. Launched from the frustrations of the current memecoin experience on AVAX. Simplistic concept where anyone can participate with their own STICK art created in Paint. Growing a strong community that can all contribute to the growth of the memecoin will set us apart. Future Arena integration will only help push things forward. SEND THE STICK!
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