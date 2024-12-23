سعر Space ($SPACE)
سعر Space ($SPACE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 191.16K. يتم تحديث سعر $SPACE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Space الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.84K
- تغيير سعر Space خلال اليوم هو -26.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 984.00M
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خلال اليوم، كان سعر Space مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Space مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Space مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Space مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-26.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Space: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.57%
-26.56%
-0.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Space is a meme token on the Solana blockchain inspired by the viral cultural moment tied to the phrase “holding space for the lyrics of Defying Gravity” from the iconic musical Wicked. Rooted in pop culture, Space celebrates the creativity, humor, and community spirit that emerge from shared online experiences. Leveraging Solana's fast and efficient ecosystem, this accessible meme token has captured the imagination of people around the world. With its origins cemented in modern pop culture, Space has grown into a fun, community-driven project that brings people together through a shared love of memes, music, and theater.
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