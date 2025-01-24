سعر SoulBazaar ($SOULS)
سعر SoulBazaar ($SOULS) المباشر لليوم هو USD 0.00200911. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.01M. يتم تحديث سعر $SOULS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SoulBazaar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 595.60K
- تغيير سعر SoulBazaar خلال اليوم هو -18.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر SoulBazaar مقابل USD هو $ -0.000459386883111972 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SoulBazaar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SoulBazaar مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SoulBazaar مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000459386883111972
|-18.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SoulBazaar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.62%
-18.60%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SoulBazaar is your secret weapon for building unstoppable crypto communities. With AI-Agents posting viral tweets and memes 24/7, your token’s brand and engagement grow on autopilot. Sit back, and let the Souls send it. Building the Future of Memecoin Culture In an era where memecoins are leading the market, true success comes from building engaged communities that transcend price action. We're here to help you create something extraordinary. The Memecoin Renaissance We're witnessing a paradigm shift in crypto where memecoins are outperforming traditional assets. But the real revolution isn't in price action - it's in the power of building communities united by shared ideas and culture. Simply put, memecoins are tokenizing culture, ideologies and beliefs. Our goal is to create an autonomous AI agent that embodies the ethos of the token's community and evolves with it, amplifying the narrative and driving the vision of the token forward.
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