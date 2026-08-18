سعر SolFlow اليوم

السعر المباشر لمشروع SolFlow (SFLOW) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SFLOW الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SFLOW.

يحتل SolFlow حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,293.52، مع عرض متداول قدره 984.33M SFLOW. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SFLOW بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SFLOW بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SolFlow (SFLOW)

القيمة السوقية $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K إمداد دورة التداول 984.33M 984.33M 984.33M إجمالي العرض 984,328,956.726552 984,328,956.726552 984,328,956.726552

القيمة السوقية الحالية لـ SolFlow هي $ 10.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SFLOW يبلغ 984.33M، مع إجمالي عرض 984328956.726552. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.29K.