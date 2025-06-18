سعر SolBox (SOLBOX)
سعر SolBox (SOLBOX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 844.99K. يتم تحديث سعر SOLBOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolBox الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SolBox خلال اليوم هو -29.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر SolBox مقابل USD هو $ -0.000352872055631307 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolBox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolBox مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolBox مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000352872055631307
|-29.68%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolBox: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.27%
-29.68%
+140.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SolBox is a next-gen decentralized cloud storage platform built on Solana. With client-side AES-256 encryption, it shards files into multiple encrypted pieces that are distributed across a global node network for maximum redundancy and privacy. Immutable on-chain references and automated smart contracts guarantee censorship-resistance, tamper-proof storage, and verifiable access control. True data ownership means you—and only you—control the encryption keys and permissions, ensuring your files stay private, secure, and fully under your authority.
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