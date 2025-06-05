سعر Silentis (SILENTIS)
سعر Silentis (SILENTIS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.90K. يتم تحديث سعر SILENTIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Silentis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Silentis خلال اليوم هو -1.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Silentis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Silentis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Silentis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Silentis مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.08%
|30 يوم
|$ 0
|-21.19%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Silentis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.46%
-1.08%
-11.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
At Silentis, we’re bringing you powerful, offline AI that’s 100% free and built for everyone. From individuals to enterprises, Silentis ensures your data stays private and secure—always offline, no compromises. Let’s shape the future of privacy-focused AI—together. Silentis is a privacy-focused offline AI software built on the Llama 3.2 4B model, and what makes it unique is its uncompromising emphasis on user control, security, and accessibility.
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