سعر sEUR (SEUR)
سعر sEUR (SEUR) المباشر لليوم هو USD 0.793119. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 789.16K. يتم تحديث سعر SEUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sEUR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05K
- تغيير سعر sEUR خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 995.00K
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خلال اليوم، كان سعر sEUR مقابل USD هو $ -0.0002770354384735 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sEUR مقابل USD هو $ -0.0855255908 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sEUR مقابل USD هو $ -0.2010183899 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sEUR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002770354384735
|-0.03%
|30 يوم
|$ -0.0855255908
|-10.78%
|60 يوم
|$ -0.2010183899
|-25.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر sEUR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.03%
-5.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Synth sEUR by Synthetix Tracks the price of EUR through price feeds supplied by an oracle.
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