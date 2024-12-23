احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SEUR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SEUR.

سعر sEUR (SEUR) المباشر لليوم هو USD 0.793119 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 789.16K . يتم تحديث سعر SEUR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق sEUR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05K - تغيير سعر sEUR خلال اليوم هو -0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 995.00K

أداء سعر sEUR (SEUR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر sEUR مقابل USD هو $ -0.0002770354384735 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر sEUR مقابل USD هو $ -0.0855255908 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر sEUR مقابل USD هو $ -0.2010183899 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر sEUR مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0002770354384735 -0.03% 30 يوم $ -0.0855255908 -10.78% 60 يوم $ -0.2010183899 -25.34% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر sEUR (SEUR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر sEUR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.788825$ 0.788825 $ 0.788825 24 ساعة مرتفع $ 0.798212$ 0.798212 $ 0.798212 عالية طوال الوقت $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) -5.62%

معلومات سوق sEUR (SEUR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: