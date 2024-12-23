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سعر Rewardable (REWARD) المباشر لليوم هو USD 0.063299 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.66M . يتم تحديث سعر REWARD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rewardable الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.76K - تغيير سعر Rewardable خلال اليوم هو -10.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 247.79M

أداء سعر Rewardable (REWARD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rewardable مقابل USD هو $ -0.0077719690838943 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rewardable مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rewardable مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rewardable مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0077719690838943 -10.93% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rewardable (REWARD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rewardable: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.063273$ 0.063273 $ 0.063273 24 ساعة مرتفع $ 0.071201$ 0.071201 $ 0.071201 عالية طوال الوقت $ 0.611392$ 0.611392 $ 0.611392 تغير السعر (1 ساعة) -1.05% تغير السعر (1يوم) -10.93% تغير السعر (7 أيام) -58.07%

معلومات سوق Rewardable (REWARD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: