توكنوميكس Rewardable (REWARD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Rewardable (REWARD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Rewardable (REWARD) Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem. Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity. The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement. الموقع الرسمي: https://rewardable.app الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/5zwkfnvvt8c2ijwf اشتر REWARD الآن!

توكنوميكس Rewardable (REWARD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Rewardable (REWARD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.14K $ 4.14K $ 4.14K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 247.79M $ 247.79M $ 247.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.70K $ 16.70K $ 16.70K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.611392 $ 0.611392 $ 0.611392 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Rewardable (REWARD)

توكنوميكس Rewardable (REWARD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Rewardable (REWARD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن REWARD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن REWARD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس REWARD، استكشف السعر المباشر لتوكن REWARD!

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