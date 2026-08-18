سعر Rage Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Rage Protocol (RAGE) اليوم هو $ 5.34، مع تغير بنسبة 1.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RAGE الحالي إلى USD هو $ 5.34 لكل RAGE.

يحتل Rage Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 386,094، مع عرض متداول قدره 72.30K RAGE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RAGE بين $ 5.24 (أدنى) و$ 5.34 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.65، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 5.0.

على المدى القصير، تحرك RAGE بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 49.67.

معلومات سوق Rage Protocol (RAGE)

القيمة السوقية $ 386.09K$ 386.09K $ 386.09K الحجم (24 ساعة) $ 49.67$ 49.67 $ 49.67 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 386.09K$ 386.09K $ 386.09K إمداد دورة التداول 72.30K 72.30K 72.30K إجمالي العرض 72,304.38997409516 72,304.38997409516 72,304.38997409516

القيمة السوقية الحالية لـ Rage Protocol هي $ 386.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 49.67. العرض المتداول لـ RAGE يبلغ 72.30K، مع إجمالي عرض 72304.38997409516. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 386.09K.