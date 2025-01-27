سعر PWOG (PWOG)
سعر PWOG (PWOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 345.27K. يتم تحديث سعر PWOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PWOG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.35M
- تغيير سعر PWOG خلال اليوم هو -55.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر PWOG مقابل USD هو $ -0.000436072433634326 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PWOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PWOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PWOG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000436072433634326
|-55.80%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PWOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+44.01%
-55.80%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pwog Chronicles: A Yawning Leap into Solana! In the laid-back lanes of blockchain, Pwog emerges—your new favorite, yawn-loving mascot. This isn’t just another Solana token; it’s a snooze-infused saga! Imagine Pwog, the perpetually lazy yet endearing companion, casually stretching into the world of crypto vibes. It’s not just finance; it’s chill finance. Stretch, yawn, and join the journey! Pwog takes a slow and steady stretch into the blockchain world, bringing the ultimate lazy mascot to life. This community-driven meme token on the Solana chain promises no secret naps by the team—what you see is what you get. With Pwog, it’s all about relaxed, transparent fun where every token is shared, no strings attached. Yawn your way to carefree crypto vibes!
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