سعر PressDog (PRESS)
سعر PressDog (PRESS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.70K. يتم تحديث سعر PRESS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PressDog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.40K
- تغيير سعر PressDog خلال اليوم هو -19.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 960.15M
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خلال اليوم، كان سعر PressDog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PressDog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PressDog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PressDog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-19.39%
|30 يوم
|$ 0
|-26.30%
|60 يوم
|$ 0
|-37.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PressDog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-19.39%
-25.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PressDog ($PRESS) is a vibrant community token on the Solana blockchain, characterized by its unique and endearing mascot, a squished dog. This token embodies the spirit of fun and community engagement, offering its holders not just a financial asset, but also a symbol of camaraderie and shared enthusiasm. The $PRESS token aims to foster a lively and supportive community where members can collaborate, share ideas, and enjoy the creative and humorous aspects of the memecoin culture.
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