سعر Planck اليوم

السعر المباشر لمشروع Planck (PLANCK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PLANCK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PLANCK.

يحتل Planck حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,800.62، مع عرض متداول قدره 76.56M PLANCK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PLANCK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.75، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PLANCK بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-3.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 130.90.

معلومات سوق Planck (PLANCK)

القيمة السوقية $ 10.80K$ 10.80K $ 10.80K الحجم (24 ساعة) $ 130.90$ 130.90 $ 130.90 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 70.54K$ 70.54K $ 70.54K إمداد دورة التداول 76.56M 76.56M 76.56M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Planck هي $ 10.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 130.90. العرض المتداول لـ PLANCK يبلغ 76.56M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 70.54K.