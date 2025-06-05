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سعر Oxai (OXAI) المباشر لليوم هو USD 0.00335542 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 134.22K . يتم تحديث سعر OXAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oxai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Oxai خلال اليوم هو +0.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 40.00M

أداء سعر Oxai (OXAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oxai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oxai مقابل USD هو $ -0.0003637013 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oxai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oxai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.96% 30 يوم $ -0.0003637013 -10.83% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Oxai (OXAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oxai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00331955$ 0.00331955 $ 0.00331955 24 ساعة مرتفع $ 0.00336144$ 0.00336144 $ 0.00336144 عالية طوال الوقت $ 0.00985859$ 0.00985859 $ 0.00985859 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.96% تغير السعر (7 أيام) -3.17%

معلومات سوق Oxai (OXAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: