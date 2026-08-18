سعر OpenVecta اليوم

السعر المباشر لمشروع OpenVecta (VECTA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.22% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VECTA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VECTA.

يحتل OpenVecta حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,143، مع عرض متداول قدره 999.79M VECTA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VECTA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VECTA بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و+3.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق OpenVecta (VECTA)

القيمة السوقية $ 33.14K$ 33.14K $ 33.14K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.14K$ 33.14K $ 33.14K إمداد دورة التداول 999.79M 999.79M 999.79M إجمالي العرض 999,793,580.304452 999,793,580.304452 999,793,580.304452

القيمة السوقية الحالية لـ OpenVecta هي $ 33.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VECTA يبلغ 999.79M، مع إجمالي عرض 999793580.304452. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.14K.