معلومات سعر OpenAI PreStocks (OPENAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 722.51 $ 722.51 $ 722.51 24 ساعة منخفض $ 755.83 $ 755.83 $ 755.83 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 722.51$ 722.51 $ 722.51 24 ساعة مرتفع $ 755.83$ 755.83 $ 755.83 عالية طوال الوقت $ 765.42$ 765.42 $ 765.42 أدنى سعر $ 551.47$ 551.47 $ 551.47 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -1.60% تغير السعر (7 أيام) +15.27% تغير السعر (7 أيام) +15.27%

سعر OpenAI PreStocks (OPENAI) في الوقت الحقيقي هو $740.78. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OPENAI بين أدنى سعر $ 722.51 وأعلى سعر $ 755.83، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOPENAI على الإطلاق هو $ 765.42، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 551.47.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OPENAI -0.06% على مدار الساعة الماضية، -1.60% على مدار 24 ساعة، و +15.27% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OpenAI PreStocks (OPENAI)

القيمة السوقية $ 585.21K$ 585.21K $ 585.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 585.21K$ 585.21K $ 585.21K إمداد دورة التداول 789.99 789.99 789.99 إجمالي العرض 789.989051547 789.989051547 789.989051547

القيمة السوقية الحالية لـ OpenAI PreStocks هي $ 585.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OPENAI يبلغ 789.99، مع إجمالي عرض 789.989051547. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 585.21K.