استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع OpenAI PreStocks نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 728.3 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد OpenAI PreStocks نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 764.715 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر OPENAI هو $ 802.9507 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر OPENAI هو $ 843.0982 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف OPENAI في عام 2029 هو $ 885.2532 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف OPENAI في عام 2030 هو $ 929.5158 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر OpenAI PreStocks نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 1,514.0833.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر OpenAI PreStocks نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 2,466.2823.