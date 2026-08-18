سعر Ooo اليوم

السعر المباشر لمشروع Ooo (OOO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OOO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OOO.

يحتل Ooo حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,956.04، مع عرض متداول قدره 925.70M OOO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OOO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01048217، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OOO بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و-1.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Ooo (OOO)

القيمة السوقية $ 14.96K$ 14.96K $ 14.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.96K$ 14.96K $ 14.96K إمداد دورة التداول 925.70M 925.70M 925.70M إجمالي العرض 925,696,285.6763089 925,696,285.6763089 925,696,285.6763089

القيمة السوقية الحالية لـ Ooo هي $ 14.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OOO يبلغ 925.70M، مع إجمالي عرض 925696285.6763089. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.96K.