سعر Ontos (ONTOS)
سعر Ontos (ONTOS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.28K. يتم تحديث سعر ONTOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ontos الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.63K
- تغيير سعر Ontos خلال اليوم هو +15.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Ontos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ontos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ontos مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ontos مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+15.39%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ontos: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.83%
+15.39%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ontocracia is a community-driven political platform that aggregates and standardizes comprehensive political data from around the world. It gathers official information on countries, legislative bodies, political parties, and politicians and presents it in an intuitive, easy-to-navigate format. The platform employs AI-driven data updates and semi-automated processes to ensure that the information remains current and reliable. By providing accessible political insights via both web and app interfaces, Ontocracia empowers individuals to stay informed and engage in transparent governance, bridging the gap between everyday citizens and political institutions. ⚖️
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