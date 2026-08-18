سعر Obscra اليوم

السعر المباشر لمشروع Obscra (OBX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 13.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OBX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OBX.

يحتل Obscra حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,100.33، مع عرض متداول قدره 929.06M OBX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OBX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OBX بمقدار -0.32% خلال الساعة الماضية و-2.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Obscra (OBX)

القيمة السوقية $ 9.10K$ 9.10K $ 9.10K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.79K$ 9.79K $ 9.79K إمداد دورة التداول 929.06M 929.06M 929.06M إجمالي العرض 999,901,441.060477 999,901,441.060477 999,901,441.060477

القيمة السوقية الحالية لـ Obscra هي $ 9.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OBX يبلغ 929.06M، مع إجمالي عرض 999901441.060477. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.79K.