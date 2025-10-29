معلومات سعر Nosey (NOSEY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00003333 $ 0.00003333 $ 0.00003333 24 ساعة منخفض $ 0.00006615 $ 0.00006615 $ 0.00006615 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00003333$ 0.00003333 $ 0.00003333 24 ساعة مرتفع $ 0.00006615$ 0.00006615 $ 0.00006615 عالية طوال الوقت $ 0.0012941$ 0.0012941 $ 0.0012941 أدنى سعر $ 0.00001884$ 0.00001884 $ 0.00001884 تغير السعر (1 ساعة) +5.51% تغير السعر (1يوم) +61.07% تغير السعر (7 أيام) +93.64% تغير السعر (7 أيام) +93.64%

سعر Nosey (NOSEY) في الوقت الحقيقي هو $0.00005561. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NOSEY بين أدنى سعر $ 0.00003333 وأعلى سعر $ 0.00006615، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNOSEY على الإطلاق هو $ 0.0012941، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001884.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NOSEY +5.51% على مدار الساعة الماضية، +61.07% على مدار 24 ساعة، و +93.64% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nosey (NOSEY)

القيمة السوقية $ 55.54K$ 55.54K $ 55.54K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 55.54K$ 55.54K $ 55.54K إمداد دورة التداول 998.97M 998.97M 998.97M إجمالي العرض 998,974,366.216406 998,974,366.216406 998,974,366.216406

القيمة السوقية الحالية لـ Nosey هي $ 55.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NOSEY يبلغ 998.97M، مع إجمالي عرض 998974366.216406. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 55.54K.