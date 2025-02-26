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سعر Node Sphere AI (NSAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 364.13K . يتم تحديث سعر NSAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Node Sphere AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 196.85K - تغيير سعر Node Sphere AI خلال اليوم هو +6.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Node Sphere AI (NSAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Node Sphere AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Node Sphere AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Node Sphere AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Node Sphere AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Node Sphere AI (NSAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Node Sphere AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0017692$ 0.0017692 $ 0.0017692 تغير السعر (1 ساعة) -2.73% تغير السعر (1يوم) +6.03% تغير السعر (7 أيام) -60.31%

معلومات سوق Node Sphere AI (NSAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: