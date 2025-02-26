سعر Node Sphere AI (NSAI)
سعر Node Sphere AI (NSAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 364.13K. يتم تحديث سعر NSAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Node Sphere AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 196.85K
- تغيير سعر Node Sphere AI خلال اليوم هو +6.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Node Sphere AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Node Sphere AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Node Sphere AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Node Sphere AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Node Sphere AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.73%
+6.03%
-60.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Node Sphere AI is a platform for creating and managing AI agents without code and servers. It provides an interface to configure agents, and set up tasks. AI Agents operate in swarm mode in the cloud infrastructure. Node Sphere AI supports popular chat completion and text to image model providers. Node Sphere AI agents can be automate social media tasks like posting updates, responding to mentions, and engaging with followers.
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