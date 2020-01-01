توكنوميكس Node Sphere AI (NSAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Node Sphere AI (NSAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Node Sphere AI (NSAI) Node Sphere AI is a platform for creating and managing AI agents without code and servers. It provides an interface to configure agents, and set up tasks. AI Agents operate in swarm mode in the cloud infrastructure. Node Sphere AI supports popular chat completion and text to image model providers. Node Sphere AI agents can be automate social media tasks like posting updates, responding to mentions, and engaging with followers. الموقع الرسمي: https://nodesphereai.com اشتر NSAI الآن!

توكنوميكس Node Sphere AI (NSAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Node Sphere AI (NSAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 183.15K $ 183.15K $ 183.15K إجمالي العرض: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M العرض المتداول: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 183.15K $ 183.15K $ 183.15K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00362121 $ 0.00362121 $ 0.00362121 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00018207 $ 0.00018207 $ 0.00018207 معرفة المزيد عن سعر Node Sphere AI (NSAI)

توكنوميكس Node Sphere AI (NSAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Node Sphere AI (NSAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NSAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NSAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NSAI، استكشف السعر المباشر لتوكن NSAI!

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