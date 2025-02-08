سعر Nash (NEX)
سعر Nash (NEX) المباشر لليوم هو USD 0.111567. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.73M. يتم تحديث سعر NEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nash الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K
- تغيير سعر Nash خلال اليوم هو +2.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 42.36M
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خلال اليوم، كان سعر Nash مقابل USD هو $ +0.00291635 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nash مقابل USD هو $ -0.0448829913 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nash مقابل USD هو $ -0.0430751038 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nash مقابل USD هو $ -0.02835780712878477 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00291635
|+2.68%
|30 يوم
|$ -0.0448829913
|-40.22%
|60 يوم
|$ -0.0430751038
|-38.60%
|90 يوم
|$ -0.02835780712878477
|-20.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
+2.68%
-13.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know. The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions. NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life.
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