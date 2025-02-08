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سعر Nash (NEX) المباشر لليوم هو USD 0.111567 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.73M . يتم تحديث سعر NEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K - تغيير سعر Nash خلال اليوم هو +2.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 42.36M

أداء سعر Nash (NEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nash مقابل USD هو $ +0.00291635 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nash مقابل USD هو $ -0.0448829913 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nash مقابل USD هو $ -0.0430751038 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nash مقابل USD هو $ -0.02835780712878477 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00291635 +2.68% 30 يوم $ -0.0448829913 -40.22% 60 يوم $ -0.0430751038 -38.60% 90 يوم $ -0.02835780712878477 -20.26%

تحليل سعر Nash (NEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.099671$ 0.099671 $ 0.099671 24 ساعة مرتفع $ 0.112517$ 0.112517 $ 0.112517 عالية طوال الوقت $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +2.68% تغير السعر (7 أيام) -13.42%

معلومات سوق Nash (NEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: