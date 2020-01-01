توكنوميكس Nash (NEX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nash (NEX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nash (NEX) Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know. The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions. NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life. الموقع الرسمي: https://nash.io/en/ اشتر NEX الآن!

توكنوميكس Nash (NEX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nash (NEX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M إجمالي العرض: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M العرض المتداول: $ 43.61M $ 43.61M $ 43.61M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 السعر الحالي: $ 0.099959 $ 0.099959 $ 0.099959 معرفة المزيد عن سعر Nash (NEX)

توكنوميكس Nash (NEX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nash (NEX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NEX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NEX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NEX، استكشف السعر المباشر لتوكن NEX!

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