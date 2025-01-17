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سعر Nabla (NABLA) المباشر لليوم هو USD 0.00379482 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.04M . يتم تحديث سعر NABLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nabla الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.56K - تغيير سعر Nabla خلال اليوم هو -2.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 275.36M

أداء سعر Nabla (NABLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nabla مقابل USD هو $ -0.000113678886516123 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nabla مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nabla مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nabla مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000113678886516123 -2.90% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Nabla (NABLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nabla: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00370221$ 0.00370221 $ 0.00370221 24 ساعة مرتفع $ 0.00392443$ 0.00392443 $ 0.00392443 عالية طوال الوقت $ 0.00485406$ 0.00485406 $ 0.00485406 تغير السعر (1 ساعة) +0.51% تغير السعر (1يوم) -2.90% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Nabla (NABLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: