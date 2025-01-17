سعر Nabla (NABLA)
سعر Nabla (NABLA) المباشر لليوم هو USD 0.00379482. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.04M. يتم تحديث سعر NABLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nabla الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.56K
- تغيير سعر Nabla خلال اليوم هو -2.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 275.36M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NABLA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NABLA.
خلال اليوم، كان سعر Nabla مقابل USD هو $ -0.000113678886516123 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nabla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nabla مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nabla مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000113678886516123
|-2.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nabla: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
-2.90%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nabla Finance - The Yield protocol for the People Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NABLA إلى AUD
A$0.0061096602
|1 NABLA إلى GBP
￡0.0030738042
|1 NABLA إلى EUR
€0.0036809754
|1 NABLA إلى USD
$0.00379482
|1 NABLA إلى MYR
RM0.01707669
|1 NABLA إلى TRY
₺0.1348299546
|1 NABLA إلى JPY
¥0.5903221992
|1 NABLA إلى RUB
₽0.3932192484
|1 NABLA إلى INR
₹0.3285555156
|1 NABLA إلى IDR
Rp62.2101539808
|1 NABLA إلى PHP
₱0.2224144002
|1 NABLA إلى EGP
￡E.0.191258928
|1 NABLA إلى BRL
R$0.022958661
|1 NABLA إلى CAD
C$0.0054645408
|1 NABLA إلى BDT
৳0.4613742156
|1 NABLA إلى NGN
₦5.901704064
|1 NABLA إلى UAH
₴0.1600655076
|1 NABLA إلى VES
Bs0.20492028
|1 NABLA إلى PKR
Rs1.0585270908
|1 NABLA إلى KZT
₸2.01315201
|1 NABLA إلى THB
฿0.130731549
|1 NABLA إلى TWD
NT$0.1248875262
|1 NABLA إلى CHF
Fr0.0034532862
|1 NABLA إلى HKD
HK$0.0295236996
|1 NABLA إلى MAD
.د.م0.0381758892