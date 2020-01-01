توكنوميكس Nabla (NABLA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Nabla (NABLA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Nabla (NABLA) Nabla Finance - The Yield protocol for the People Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders. الموقع الرسمي: https://www.nabla.fi الوثيقة البيضاء: https://www.nabla.fi/assets/Nabla-Whitepaper.pdf اشتر NABLA الآن!

توكنوميكس Nabla (NABLA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Nabla (NABLA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 985.36K $ 985.36K $ 985.36K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 282.71M $ 282.71M $ 282.71M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00602006 $ 0.00602006 $ 0.00602006 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00228045 $ 0.00228045 $ 0.00228045 السعر الحالي: $ 0.00348863 $ 0.00348863 $ 0.00348863 معرفة المزيد عن سعر Nabla (NABLA)

توكنوميكس Nabla (NABLA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Nabla (NABLA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NABLA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NABLA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NABLA، استكشف السعر المباشر لتوكن NABLA!

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