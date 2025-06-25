سعر Maximize AI (MAXI)
سعر Maximize AI (MAXI) المباشر لليوم هو USD 0.00120962. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.81K. يتم تحديث سعر MAXI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Maximize AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Maximize AI خلال اليوم هو -6.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 85.00M
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خلال اليوم، كان سعر Maximize AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maximize AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maximize AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maximize AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.03%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Maximize AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.13%
-6.03%
-40.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place. Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks. ✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task. ✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases. ✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results.
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