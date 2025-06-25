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سعر Maximize AI (MAXI) المباشر لليوم هو USD 0.00120962 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.81K . يتم تحديث سعر MAXI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Maximize AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Maximize AI خلال اليوم هو -6.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 85.00M

أداء سعر Maximize AI (MAXI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Maximize AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Maximize AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Maximize AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Maximize AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.03% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Maximize AI (MAXI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Maximize AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00109273$ 0.00109273 $ 0.00109273 24 ساعة مرتفع $ 0.00154708$ 0.00154708 $ 0.00154708 عالية طوال الوقت $ 0.00894839$ 0.00894839 $ 0.00894839 تغير السعر (1 ساعة) -1.13% تغير السعر (1يوم) -6.03% تغير السعر (7 أيام) -40.47%

معلومات سوق Maximize AI (MAXI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: