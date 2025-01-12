سعر Lyra (LYRA)
سعر Lyra (LYRA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LYRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lyra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 160.37
- تغيير سعر Lyra خلال اليوم هو -4.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lyra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lyra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lyra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lyra مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.42%
|30 يوم
|$ 0
|-23.06%
|60 يوم
|$ 0
|-33.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lyra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.39%
-4.42%
-13.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LYRA ($LYRA) is the delightful offspring of the renowned Solana memecoins, Myro and Myra, and it's here to make a splash in the crypto world as the cutest puppy memecoin on the Solana chain. With Myro boasting a staggering market cap of over $300 million and Myra quickly rising with a market cap exceeding $15 million, Lyra inherits the best traits from its pawrents and is poised to take the throne in the adorable world of Solana's puppy memecoins. Step into the pawsitively incredible journey of Lyra, born on January 20th, 2024, as it captivates the crypto community with its charm and potential. The tokenomics of LYRA include a total supply of 1 billion, with buy/sell taxes set at 0/0, ensuring a fair and accessible trading environment. The project also emphasizes security and transparency, with minting revoked and liquidity burnt. Join the ever-growing community of crypto enthusiasts, dog lovers, and meme aficionados to participate in fun events, contests, and vibrant discussions surrounding Myro, Myra, and the adorable newcomer, Lyra. For more information, contact the project at info@lyrasol.vip and explore the chart to witness the paw-some journey of LYRA unfold.
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