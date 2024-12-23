سعر LOGOSAI (LOGOS)
سعر LOGOSAI (LOGOS) المباشر لليوم هو USD 0.00272991. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.73M. يتم تحديث سعر LOGOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LOGOSAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 138.30K
- تغيير سعر LOGOSAI خلال اليوم هو +2.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر LOGOSAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LOGOSAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LOGOSAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LOGOSAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.99%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LOGOSAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.98%
+2.99%
-60.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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