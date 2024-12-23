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سعر LOGOSAI (LOGOS) المباشر لليوم هو USD 0.00272991 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.73M . يتم تحديث سعر LOGOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LOGOSAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 138.30K - تغيير سعر LOGOSAI خلال اليوم هو +2.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر LOGOSAI (LOGOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LOGOSAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LOGOSAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LOGOSAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LOGOSAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.99% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LOGOSAI (LOGOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LOGOSAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00248345$ 0.00248345 $ 0.00248345 24 ساعة مرتفع $ 0.00326509$ 0.00326509 $ 0.00326509 عالية طوال الوقت $ 0.00753489$ 0.00753489 $ 0.00753489 تغير السعر (1 ساعة) -0.98% تغير السعر (1يوم) +2.99% تغير السعر (7 أيام) -60.93%

معلومات سوق LOGOSAI (LOGOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: