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سعر KRAMPUS (KRAMPUS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.74K . يتم تحديث سعر KRAMPUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KRAMPUS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.87 - تغيير سعر KRAMPUS خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 993.21M

أداء سعر KRAMPUS (KRAMPUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KRAMPUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KRAMPUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KRAMPUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KRAMPUS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.01% 30 يوم $ 0 -60.06% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KRAMPUS (KRAMPUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KRAMPUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.50% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) -18.08%

معلومات سوق KRAMPUS (KRAMPUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: