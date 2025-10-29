معلومات سعر KONA (KONA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 31.76 $ 31.76 $ 31.76 24 ساعة منخفض $ 42.83 $ 42.83 $ 42.83 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 31.76$ 31.76 $ 31.76 24 ساعة مرتفع $ 42.83$ 42.83 $ 42.83 عالية طوال الوقت $ 109.49$ 109.49 $ 109.49 أدنى سعر $ 31.62$ 31.62 $ 31.62 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) +0.92% تغير السعر (7 أيام) -4.84% تغير السعر (7 أيام) -4.84%

سعر KONA (KONA) في الوقت الحقيقي هو $40.3. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KONA بين أدنى سعر $ 31.76 وأعلى سعر $ 42.83، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKONA على الإطلاق هو $ 109.49، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 31.62.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KONA -0.31% على مدار الساعة الماضية، +0.92% على مدار 24 ساعة، و -4.84% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KONA (KONA)

القيمة السوقية $ 404.44K$ 404.44K $ 404.44K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 404.44K$ 404.44K $ 404.44K إمداد دورة التداول 10.04K 10.04K 10.04K إجمالي العرض 10,035.73930441548 10,035.73930441548 10,035.73930441548

القيمة السوقية الحالية لـ KONA هي $ 404.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KONA يبلغ 10.04K، مع إجمالي عرض 10035.73930441548. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 404.44K.