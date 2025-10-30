استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع KONA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 40.11 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد KONA نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 42.1155 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر KONA هو $ 44.2212 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر KONA هو $ 46.4323 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KONA في عام 2029 هو $ 48.7539 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KONA في عام 2030 هو $ 51.1916 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر KONA نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 83.3858.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر KONA نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 135.8266.