معلومات سعر Just a Circle (CRCL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00426581$ 0.00426581 $ 0.00426581 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.60% تغير السعر (1يوم) -1.73% تغير السعر (7 أيام) +3.03% تغير السعر (7 أيام) +3.03%

سعر Just a Circle (CRCL) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRCL بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRCL على الإطلاق هو $ 0.00426581، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRCL +1.60% على مدار الساعة الماضية، -1.73% على مدار 24 ساعة، و +3.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Just a Circle (CRCL)

القيمة السوقية $ 106.33K$ 106.33K $ 106.33K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 106.33K$ 106.33K $ 106.33K إمداد دورة التداول 999.90M 999.90M 999.90M إجمالي العرض 999,899,132.697356 999,899,132.697356 999,899,132.697356

القيمة السوقية الحالية لـ Just a Circle هي $ 106.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRCL يبلغ 999.90M، مع إجمالي عرض 999899132.697356. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 106.33K.