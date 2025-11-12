استكشف توكنوميكس Just a Circle (CRCL) على MEXC. تعرّف على إجمالي العرض من توكن CRCL، وتوزيع التوكن، والقيمة السوقية، وحجم التداول، والمزيد. ابق على اطلاع دائم بالبيانات في الوقت الفعلي الآن! استكشف توكنوميكس Just a Circle (CRCL) على MEXC. تعرّف على إجمالي العرض من توكن CRCL، وتوزيع التوكن، والقيمة السوقية، وحجم التداول، والمزيد. ابق على اطلاع دائم بالبيانات في الوقت الفعلي الآن!