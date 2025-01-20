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سعر JUSD (JUSD) المباشر لليوم هو USD 0.997715 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 630.72K - تغيير سعر JUSD خلال اليوم هو -0.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر JUSD (JUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JUSD مقابل USD هو $ -0.0069359544695023 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JUSD مقابل USD هو $ -0.0017563774 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JUSD مقابل USD هو $ -0.0030997009 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JUSD مقابل USD هو $ -0.0021182831452618 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0069359544695023 -0.69% 30 يوم $ -0.0017563774 -0.17% 60 يوم $ -0.0030997009 -0.31% 90 يوم $ -0.0021182831452618 -0.21%

تحليل سعر JUSD (JUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.990815$ 0.990815 $ 0.990815 24 ساعة مرتفع $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 عالية طوال الوقت $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -0.69% تغير السعر (7 أيام) -0.27%

معلومات سوق JUSD (JUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: