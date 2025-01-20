سعر JUSD (JUSD)
سعر JUSD (JUSD) المباشر لليوم هو USD 0.997715. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر JUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 630.72K
- تغيير سعر JUSD خلال اليوم هو -0.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر JUSD مقابل USD هو $ -0.0069359544695023 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JUSD مقابل USD هو $ -0.0017563774 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JUSD مقابل USD هو $ -0.0030997009 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JUSD مقابل USD هو $ -0.0021182831452618 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0069359544695023
|-0.69%
|30 يوم
|$ -0.0017563774
|-0.17%
|60 يوم
|$ -0.0030997009
|-0.31%
|90 يوم
|$ -0.0021182831452618
|-0.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر JUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-0.69%
-0.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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A$1.60632115
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€0.9578064
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$0.997715
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RM4.47974035
|1 JUSD إلى TRY
₺35.4986997
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¥155.93287735
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₹86.35223325
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