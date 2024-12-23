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سعر Ice Open Network (ICE) المباشر لليوم هو USD 0.00582532 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.57M . يتم تحديث سعر ICE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ice Open Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.29M - تغيير سعر Ice Open Network خلال اليوم هو -2.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.79B

أداء سعر Ice Open Network (ICE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ice Open Network مقابل USD هو $ -0.0001787043780351 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ice Open Network مقابل USD هو $ -0.0012354827 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ice Open Network مقابل USD هو $ -0.0006039988 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ice Open Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0001787043780351 -2.97% 30 يوم $ -0.0012354827 -21.20% 60 يوم $ -0.0006039988 -10.36% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ice Open Network (ICE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ice Open Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00574062$ 0.00574062 $ 0.00574062 24 ساعة مرتفع $ 0.00613815$ 0.00613815 $ 0.00613815 عالية طوال الوقت $ 0.01587896$ 0.01587896 $ 0.01587896 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) -2.97% تغير السعر (7 أيام) -19.99%

معلومات سوق Ice Open Network (ICE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: