توكنوميكس Ice Open Network (ICE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ice Open Network (ICE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ice Open Network (ICE) Ice is the newest digital currency that you can mine for free using your phone The Ice project has been imagined to bring back trust in digital assets and deliver a true sense of community for users who don’t have the financial resources to mine Bitcoin or are simply too late to enter the game. الموقع الرسمي: https://ice.io/ الوثيقة البيضاء: https://ice.io/whitepaper اشتر ICE الآن!

توكنوميكس Ice Open Network (ICE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ice Open Network (ICE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 43.12M $ 43.12M $ 43.12M إجمالي العرض: $ 21.15B $ 21.15B $ 21.15B العرض المتداول: $ 6.79B $ 6.79B $ 6.79B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 134.26M $ 134.26M $ 134.26M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01587896 $ 0.01587896 $ 0.01587896 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0027547 $ 0.0027547 $ 0.0027547 السعر الحالي: $ 0.00633524 $ 0.00633524 $ 0.00633524 معرفة المزيد عن سعر Ice Open Network (ICE)

توكنوميكس Ice Open Network (ICE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ice Open Network (ICE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ICE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ICE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ICE، استكشف السعر المباشر لتوكن ICE!

توقعات سعر ICE هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه ICE؟ تجمع صفحة توقعات أسعار ICE الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر ICE الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!