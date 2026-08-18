سعر ICCM اليوم

السعر المباشر لمشروع ICCM (ICCM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ICCM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ICCM.

يحتل ICCM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,087.56، مع عرض متداول قدره 441.02M ICCM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ICCM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ICCM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ICCM (ICCM)

القيمة السوقية $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.09K$ 15.09K $ 15.09K إمداد دورة التداول 441.02M 441.02M 441.02M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ICCM هي $ 15.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ICCM يبلغ 441.02M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.09K.