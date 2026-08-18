سعر HYPERSTITIONS اليوم

السعر المباشر لمشروع HYPERSTITIONS (HST) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HST الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HST.

يحتل HYPERSTITIONS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 64,622، مع عرض متداول قدره 429.93M HST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HST بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.007013، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HST بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 122.73.

معلومات سوق HYPERSTITIONS (HST)

القيمة السوقية $ 64.62K$ 64.62K $ 64.62K الحجم (24 ساعة) $ 122.73$ 122.73 $ 122.73 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 150.31K$ 150.31K $ 150.31K إمداد دورة التداول 429.93M 429.93M 429.93M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ HYPERSTITIONS هي $ 64.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 122.73. العرض المتداول لـ HST يبلغ 429.93M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 150.31K.