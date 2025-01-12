سعر Holi (HOLI)
سعر Holi (HOLI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.22K. يتم تحديث سعر HOLI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Holi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 626.52
- تغيير سعر Holi خلال اليوم هو -7.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.32M
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خلال اليوم، كان سعر Holi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Holi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Holi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Holi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.15%
|30 يوم
|$ 0
|-73.87%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Holi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-7.15%
-38.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Holi is a community-driven memecoin project built on a unique narrative of justice and purity. Representing an unwavering force against chaos, Holi embodies a protector for those who stand by its vision. With its bold theme and powerful messaging, Holi appeals to those seeking a memecoin that merges humor with meaningful community-driven engagement. The project focuses on creating a space for holders to unite under a shared narrative while embracing the lighthearted and creative culture of memecoins. Holi also aspires to foster organic growth, encourage community collaboration, and introduce unique utilities over time to provide value to its supporters. Rooted in its ethos of "Judgement awaits the unholi," Holi sets itself apart by combining a compelling concept with a commitment to building a robust, inclusive digital community.
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