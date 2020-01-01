توكنوميكس Holi (HOLI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Holi (HOLI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Holi (HOLI) Holi is a community-driven memecoin project built on a unique narrative of justice and purity. Representing an unwavering force against chaos, Holi embodies a protector for those who stand by its vision. With its bold theme and powerful messaging, Holi appeals to those seeking a memecoin that merges humor with meaningful community-driven engagement. The project focuses on creating a space for holders to unite under a shared narrative while embracing the lighthearted and creative culture of memecoins. Holi also aspires to foster organic growth, encourage community collaboration, and introduce unique utilities over time to provide value to its supporters. Rooted in its ethos of "Judgement awaits the unholi," Holi sets itself apart by combining a compelling concept with a commitment to building a robust, inclusive digital community. الموقع الرسمي: https://holionsol.com/ اشتر HOLI الآن!

توكنوميكس Holi (HOLI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Holi (HOLI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.25K $ 11.25K $ 11.25K إجمالي العرض: $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M العرض المتداول: $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.25K $ 11.25K $ 11.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00052522 $ 0.00052522 $ 0.00052522 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000796 $ 0.00000796 $ 0.00000796 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Holi (HOLI)

توكنوميكس Holi (HOLI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Holi (HOLI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HOLI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HOLI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HOLI، استكشف السعر المباشر لتوكن HOLI!

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