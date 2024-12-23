سعر Help (HELP)
سعر Help (HELP) المباشر لليوم هو USD 27.07. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.47M. يتم تحديث سعر HELP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Help الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.80K
- تغيير سعر Help خلال اليوم هو +5.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 91.00K
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خلال اليوم، كان سعر Help مقابل USD هو $ +1.4 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Help مقابل USD هو $ -7.0726844730 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Help مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Help مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +1.4
|+5.45%
|30 يوم
|$ -7.0726844730
|-26.12%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Help: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.72%
+5.45%
-10.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sentient is a research lab focused on synthetic dataset generation for robotic systems. Embodied AI. Our token HELP stands for Human Enhanced Learning Process. We are using human coordination capabilities to advance robotics through the creation of hyper specific synthetic datasets for multimodal systems. Unlocking the ability to generate high-quality synthetic datasets at scale is a billion-dollar opportunity. HELP's mission is the construction of sophisticated datasets that simulate real-world scenarios and interactions. These synthetic datasets are meticulously designed to capture the complexity and nuances of various sensory inputs that robots may encounter in their operational environments.
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